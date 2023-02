La Roche: boulanger cherche étudiants jobistes désespérément

L’établissement travaille avec cinq étudiants

Cette période de Pâques est historiquement synonyme de bonne fréquentation touristique dans la cité rochoise. Dans les commerces, comme celui de Maryline et Michaël, on a recours à des jobistes. Et c’est là que cela coince. "D’un côté nous allons accueillir des touristes et nos étudiants, eux, seront à l’école. Lorsqu’ils seront en congés, tout comme, pour la première semaine de mai, les Hollandais, les jeunes Flamands, eux, suivront leurs cours" explique-t-on du côté de l’enseigne rochoise. Une situation qui n’arrange personne, étudiants jobistes en premier. L’établissement fonctionne, au cours de l’année, avec 5 étudiants qui se relayent en fonction de l’affluence. Et là aussi, c’est l’incertitude: "Nous sommes dans le flou pour cette année. Nous ne savons pas comment cela va se profiler. Nos étudiants souhaitent pouvoir travailler mais techniquement ils ne le pourront pas au moment de Pâques."

Un recours à des flexi-jobs ?

Novembre dernier et la Toussaint pourraient-ils être des indicateurs ? Toute la Belgique avait eu une semaine de congé commune, les Francophones prolongeant de 7 jours. "Ces congés ont été bons sur le plan commercial, sans pour autant être exceptionnels", constate encore Maryline Bourivain. Impossible cependant de se forger une religion pour la suite. Des solutions ? Elle en a bien certaines en tête: "Nous pourrions avoir recours à des flexi-jobs, faire travailler en heures supplémentaire notre personnel ou encore recourir à des étudiants flamands, par exemple ceux qui viennent avec leurs parents en seconde résidence." Mais là aussi, un autre souci est épinglé: celui de la durée du contrat pour les éventuels remplaçants: "Nous ne pourrons pas leur garantir un job sur le long terme. Par exemple, lors des grandes vacances, nos étudiants habituels seront, eux, de retour et ils ne sont pas responsables de ce changement de calendrier scolaire", ponctue-t-on en terre rochoise.