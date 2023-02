La bande de covoiturage Sterpenich-Luxembourg pas avant 2036 !

En 2019, François Bausch estimait que la bande de covoiturage belge n’avait de sens que si elle était prolongée côté grand-ducal sur les 6,5 km entre Sterpenich et la sortie Mamer-Capellen. "Les travaux seront beaucoup plus complexes et coûteux (estimation de 60 millions) que ceux entrepris en Belgique, précisait-il. Il ne faut pas espérer que le chantier d’une durée de 18 mois ne démarre avant 2021 pour une mise en service en 2023."

Le projet grand-ducal prévoyait alors une bande supplémentaire réservée aux bus et au covoiturage pour des véhicules comptant quatre passagers, avec une vitesse limitée à 90 km/h. De son côté, la bande belge ne prévoit pas de possibilité pour la circulation des bus, réservée uniquement pour des véhicules avec trois passagers et une vitesse limitée à 50 km/h. Plus ubuesque encore, la nouvelle bande à partir de Sterpenich est prévue sur la gauche de la chaussée alors que la bande belge existante est opérationnelle sur la droite de la chaussée.

En juillet 2021, Philippe Henry, le ministre wallon actuel en charge de la Mobilité, est venu à Luxembourg pour une réunion de travail avec son homologue grand-ducal. La prolongation de la bande de covoiturage a, à nouveau, été évoquée.

Début du chantier pas avant… 2036

La semaine dernière, le député luxembourgeois Mars Di Bartoloméo a interrogé François Bausch. "Les efforts des Ponts-et-Chaussées sont concentrés actuellement sur l’A3 reliant la France au Luxembourg, a répondu le ministère. Mais ce chantier reste d’actualité et fait partie intégrante du plan de mobilité 2035. Les études actuelles prévoient d’étendre le projet de covoiturage de la frontière belgo-luxembourgeoise à Sterpenich jusqu’à Luxembourg-Ville par l’ouverture d’une voie dédiée, à l’aide de l’affectation dynamique des voies, contrairement à une définition statique telle que pratiquée sur l’E411 en Belgique. Une voie dynamique prévoit qu’en cas de trafic fluide, n’importe quel véhicule pourrait emprunter cette voie. Il est en outre prévu que seront construits lors de ce chantier gigantesque, un pont pour la liaison cycliste entre Pétange et Colmar-Berg et un autre pour le passage de la faune, tel qu’il est prévu dans le plan national de protection de la nature".

Pas de panique. Il y aura encore beaucoup d’eau sous les ponts avant que le chantier ne débute, au plus tôt en 2036. On peut espérer que d’ici là, les administrations des deux pays trouveront une solution pour éviter aux automobilistes en covoiturage de devoir traverser l’autoroute pour rejoindre la bande qui leur sera réservée.