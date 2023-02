Aldi devant le tribunal: des rongeurs et leurs déjections retrouvés dans plusieurs magasins et dans le dépôt de Vaux-sur-Sûre

Les magasins Aldi de Lontzen, Bütgenbach, Eynatten, Athus et Florenville ainsi que le dépôt de Vaux-sur-Sûre sont concernés. On y a retrouvé, pour tous ou en partie, des déjections et des traces d’urine de rongeurs, des souris mortes, et même des paquets en rayon rongés par des nuisibles…