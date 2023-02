A Bande, Les Jardins de Max ressuscitent les légumes oubliés

"Je suis dans les fruits et légumes depuis mes 15 ans, lorsque j’ai commencé à travailler chez un marchand de pommes de terre. En parallèle, je cultivais un petit potager chez mes parents, devenu de plus en plus grand au fil du temps. Puis, j’ai commencé à produire à grande échelle sur un terrain, à Roy aussi, des potirons et d’autres légumes, et acheté une première serre, de 25 mètres de long. Je louais l’ancienne ferme Beurlet, où j’ai ouvert un magasin en 2016. Je cultive aussi sur 2 terrains à Ambly. Et pour satisfaire une demande toujours plus grande, j’ai commencé à me fournir auprès d’autres producteurs wallons."

Et Max-Pol Bourguignon de nous mettre un peu plus son délicieux étal, riche aussi des fruits, à la bouche: "Je produis des légumes qu’on ne trouve pas chez les grossistes, et anciens, dits oubliés, que je cultive aussi à l’ancienne, avec du fumier comme engrais. Les restaurateurs recherchent beaucoup ces produits. Je produis une quarantaine d’anciennes variétés de tomates, des aubergines, des courges,…"

Présent sur les marchés de Bastogne, Bertogne et Florenville

Outre à son magasin à Bande, le maraîcher, qui écoule également chaque hiver des centaines de sapins de Noël, livre aussi à domicile et écume les marchés. "J’ai commencé à les faire en 2018", précise-t-il. "Je vais à Bastogne tous les 1er et 3e dimanches du mois, à Bertogne chaque mardi d’avril à octobre, et au marché de Florenville les 1ers mercredis du mois."

Max-Pol Bourguignon insiste par ailleurs: "Pendant le Covid, j’ai été très sollicité. J’ai toujours tout fait pour que les clients ne manquent de rien. J’avais réalisé tous les aménagements nécessaires pour bien les recevoir. J’effectuais des centaines de livraisons à domicile par semaine. Deux ans plus tard, j’ai peut-être gardé 5% de la clientèle Covid. Mais les fidèles d’avant sont toujours là."

C’est qu’il est impossible d’oublier sa dose de légumes, même "oubliés", des Jardins de Max lorsqu’on y est accro dans le temps.

www.jardinsdemax.be – Facebook: Les jardins de Max – 0474/687 069 – maxbourguignon@hotmail.be