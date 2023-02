Blanchiment d'argent sur un parking de l'E411 à Weyler

Appelée sur place, la brigade canine de la police a fait renifler les véhicules par un chien-drogue et un chien-argent. Si le premier n’a rien trouvé, le second a permis de dénicher 70 480 € en espèces. Le jeune homme a été arrêté.

Refusant de coopérer, il a été incarcéré à la prison d’Arlon où il est resté un mois en détention préventive.

Ce n’est qu’au troisième interrogatoire qu’il a accepté de reconnaître une partie des faits. Il était payé 750 € pour louer une voiture, venir chercher l’argent à Weyler et le remettre à son commanditaire pour qui il vendait de la drogue chez lui en Allemagne (et un peu aussi en Belgique germanophone).

L’enquête, les relais GPS et l’analyse de sa téléphonie mobile ont confirmé plusieurs voyages avec des voitures de location différentes. Il est en aveu, mais refuse de communiquer les coordonnées de ses commanditaires.

Il doit répondre de blanchiment d’argent.

« Il ne respecte pas les conditions de sa libération »

La procureure du roi Sarah Pollet a indiqué qu’il avait été libéré sous une caution de 3 000 € payée par ses parents (une famille sans problème qui est tombée des nues en apprenant les déboires du plus jeune de la fratrie de quatre enfants). "Les conditions probatoires imposées pour sa libération, notamment son obligation de ne plus se droguer et de s’éloigner du milieu peu fréquentable des dealers, n’ont pas été respectées, regrette-t-elle. Il reconnaît se rendre à Amsterdam et en vacances où il retouche au cannabis."

Le ministère public a requis dix mois de prison, 8 000 € d’amende et 3 000 € de confiscation équivalent à la rémunération de quatre de ses voyages entre la Hollande et le sud de la province de Luxembourg.

"Il me paraît indispensable que Monsieur se reprenne en main, mais son attitude à l’audience ne me rassure pas pour encore lui accorder des mesures de faveur", conclut Mme Pollet.

L’avocate liégeoise, Me Anne Werding, n’avait aucun élément pour contester la matérialité des faits, mais a suggéré au président Philippe Nazé de condamner son client à une peine de travail pour lui donner l’opportunité de se remettre dans le droit chemin.

Jugement le 6 mars.