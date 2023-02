Les enfants rois des parcs de loisirs indoor (vidéo)

Un concept unique en province de Luxembourg mais qui existe également à Bruxelles, Liège et Waterloo. C’est à Messancy que se trouve le plus imposant, avec sa superficie de 2000 m2 dédiée à des activités de trampolines essentiellement. Si la salle a eu un peu de mal à démarrer, la formule tourne désormais à plein régime. On peut même dire que c’est devenu l’endroit tendance puisque, le samedi, jusqu’à 30 anniversaires y sont organisés sur la journée.

"On ne fait pas beaucoup de publicité mais le bouche-à-oreille fonctionne très bien, explique Dorine Brandy, manager Kojump Messancy. Nous sommes idéalement placés aux trois frontières. Nous avons des clients belges mais aussi français et grand-ducaux. Kojump, qui a été créé au Maroc, n’est pas implanté en France. Un premier projet est à l’étude pour le Grand-Duché."

Une zone supplémentaire en préparation

Six mois de travaux auront été nécessaires pour transformer l’ancienne cellule commerciale en parc de jeux. On y trouve des activités pour tous les âges à partir de 4 ans. "Nous avons des trampolines simples, avec des jeux intégrés et des trampolines olympiques. Ces derniers permettent de sauter plus haut pour les personnes expérimentées. Il y a aussi des parcours avec épreuves, un mur d’escalade, des piscines remplies de cubes en mousse. Et deux airbags, ce sont deux plateformes situées à des hauteurs différentes à partir desquelles on peut sauter en atterrissant sur un énorme coussin", complète Arthur Urbain, étudiant chez Kojump. Six salles dédiées aux anniversaires sont disponibles. Le tout baigné de musique et sous les lumières façon discothèque.

Mais les concepteurs n’arrêtent pas là leur développement à Messancy. "Un projet est également en cours pour l’aménagement d’une zone d’activités pour les plus petits. Elle sera accessible dans quelques semaines", annonce Dorine Brandy.

La salle, qui est ouverte tous les jours, emploie quelques salariés épaulés par une vingtaine d’étudiants chargés de gérer l’accueil et surveiller les enfants à partir de 5 ans. Les enfants âgés de 4 ans sont quant à eux accompagnés par un adulte.

Pour un anniversaire, il faut débourser 23 € par enfant âgé de 6 ans minimum (18 € pour les enfants de 4 et 5 ans). Un tarif qui comprend 1 h 30 de jump, le gâteau, les boissons, la présence d’un encadrant et la mise à disposition d’une salle. Pour une visite simple, il faut compter 12 € pour une heure de jump.