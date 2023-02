Inédit: un rhum arrangé aromatisé au tabac de la Semois (vidéo)

Florent Collignon, patron du resto l’Ôthentique est fier de son rhum au tabac de la Semois. ©Photo Ph.C.

Et pourquoi cette idée d’assembler le rhum et le tabac ? Un souvenir de voyage, précise Florent Collignon: "J’ai eu la chance de visiter la Réunion où j’ai découvert le rhum aromatisé au combava et Tahiti où j’ai été séduit par la vanille locale. En tant que restaurateur, ce sont des senteurs qui parlent à mon palais. Quand j’ai eu l’idée de faire un rhum à ma façon, j’avais envie de travailler ces deux ingrédients précis tout en cherchant quelque chose de local, de bien de chez nous. Et, je ne sais pourquoi, mais j’associe le rhum au cigare, comme c’est le cas dans les Caraïbes. L’idée m’est venue de contacter Vincent Manil."

Les cigares infusent dans le rhum créé à Marloie par le liquoriste Houillon

Yannick Houillon truste les titres et les médailles. Il sera au salon de Lyon en mars prochain avec notamment le rhum au tabac de la Semois de Florent Collignon. ©-Photo Ph.C.

Quand Florent Collignon parle de tabac, ce ne sont pas les feuilles fraîches, mais bien le produit séché et torréfié: "On utilise carrément les cigares Le Baron de la Semois et on les fait infuser dans le rhum fabriqué à Marloie par le liquoriste Yannick Houillon. On y ajoute la vanille et le combava. Contrairement aux rhums arrangés habituels, nous le filtrons pour qu’il reste stable une fois mis en bouteille. L’acidité du cumbava combinée à la douceur de la vanille, la rondeur du tabac, qui n’a rien à voir avec la fumée, donnent ce goût incomparable", précise encore le patron de l’Ôthentique qui a donné le nom de son resto à son produit.

Il n’a pas choisi le rhum du Marlovanais par hasard: "Yannick a de belles références. Il gagne des médailles d’or avec ses produits que je vends aussi dans mon restaurant. Il a d’ailleurs réalisé pour moi, voici quelques mois, une liqueur à la prunelle sur base d’une recette d’Aimé Collignon, mon père décédé voici juste 20 ans. La nouvelle liqueur qui vient de sortir aussi, porte son nom. Avec Yannick Houillon, nous avons fait plusieurs essais dans son atelier pour arriver à l’équilibre que je souhaitais. Ce rhum arrangé n’est pas très alcoolisé (30°) pour plaire aussi au plus grand nombre."

Une quinzaine de bouteilles ont été produites pour un premier essai.

Les deux hommes vont passer maintenant à la phase de production et déposer ce rhum inédit dans l’horeca et chez les distributeurs spécialisés.