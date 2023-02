Bagarre monstre en 2024 entre Écolo, le MR, Les Engagés et le PTB pour le 4e siège fédéral

À seize mois de ce scrutin national, un premier tour d’horizon pour les élections fédérales permet déjà de décanter la situation et de tracer les lignes directrices des partis. La semaine prochaine, nous nous essayerons au même jeu pour les élections régionales.

En 2019, Écolo avait eu son premier élu direct

En Luxembourg, quatre sièges sont en jeu au parlement fédéral. Actuellement, chaque parti traditionnel en compte un, Benoît Piedbœuf pour le MR, Mélissa Hanus pour le PS, Olivier Vajda pour Écolo et Josy Arens pour Les Engagés.

Une configuration complètement inédite sortie des urnes en 2019, puisque Cécile Thibault, alors sénatrice cooptée, avait réussi à arracher le deuxième siège aux Engagés qui s’appelaient encore cdH. Il s’agissait pour le Luxembourg du premier élu direct écolo. Les sondages d’alors avaient vu juste en prévoyant un sacré bond des Écolos et un écroulement du cdH. Les humanistes étaient passés de 33,4 à 23,4% et les Écolos de 8 à 16%. Une belle victoire de Cécile Thibault qui, depuis, a cédé son siège à l’avocat marchois Olivier Vajda.

On retiendra encore de ces dernières élections fédérales 2019 que le MR de Benoît Piedbœuf avait largement mieux réussi ses élections que le PS et le cdH d’alors, se hissant même juste devant celui-ci. Le PS, englué dans les affaires, avait résisté du mieux qu’il pouvait en lançant dans la bagarre la jeune et déjà populaire Mélissa Hanus, échevine d’Étalle qui avait limité la casse, passant de 22 à 18,6%. Après la débâcle aux provinciales, le PS pouvait souffler.

On relevait avec étonnement les quelque 10% du PTB, sans pourtant de leader. Et ce dernier constat doit habiter l’esprit des analystes au moment de penser aux prochaines élections.

Un siège convoité par… quatre partis

Quid de ce quatrième siège en 2024 dès lors ? Écolo fera tout pour le garder. Le MR tentera de le conquérir. Les Engagés essayeront de le récupérer et… le PTB peut aussi y penser.

En tout état de cause, les Verts seront sur la défensive, même s’ils restent optimistes. Après une participation au gouvernement, ils connaissent généralement un net recul, d’autant qu’ils ont eu à se positionner sur des dossiers sensibles. Par ailleurs, Cécile Thibault absente, c’est une tête populaire qui a disparu. Ce siège est clairement en danger et Écolo devra composer une liste forte pour le garder. Avec Olivier Vajda à sa tête ? Rien n’est décidé. Romain Gaudron, l’Arlonais co-président, devrait jouer un rôle soit au fédéral, soit aux régionales.

Benoît Lutgen sans doute tête de liste au Fédéral

Pour récupérer ce siège, Benoît Lutgen, le bourgmestre de Bastogne actuel député européen, qui avait tellement manqué au cdH en 2019, pourrait bien cette fois emmener la liste au Fédéral. Le Bastognard s’était d’ailleurs proposé en 2019 pour occuper la troisième place. Le président des Engagés Maxime Prévot lui a demandé de venir apporter son lourd poids électoral dans le combat. L’heure de la retraite nationale semble avoir sonné pour Josy Arens, le doyen des députés fédéraux, qui se représenterait bien à la commune cependant.

Benoît Piedbœuf devrait rester tête de liste

Le MR lui aussi lorgne avec appétit sur un deuxième siège. Devenu le premier parti du Luxembourg aux législatives de 2019, l’ambition d’un second siège est d’autant plus légitime. Benoît Piedbœuf, actuellement chef de groupe au parlement, bien à l’aise dans les matières fédérales et apprécié par ses pairs, devrait rempiler comme tête de liste. Rappelons qu’au fédéral, il n’y a pas d’interdiction de cumul avec une fonction exécutive comme bourgmestre ou échevin dans une commune.

Toujours avec Mélissa Hanus

Pour le PS, Mélissa Hanus devrait rester tête de liste au Fédéral et Philippe Courard à la Région. La jeune députée ne devrait pas éprouver de difficultés à garder son siège, elle qui avait superbement rempli son contrat il y a quatre ans et depuis a acquis de la bouteille et de la notoriété.

Le PTB peut-il décrocher un siège ?

Ce qui paraissait encore impensable en 2019 peut être envisagé pour le prochain scrutin. Avec 10% des voix dans le Luxembourg, le PTB n’est finalement pas à des années-lumière d’Écolo. Le climat social tendu et le rejet des politiques traditionnelles par une partie des citoyens vaudront certainement une progression du PTB. Suffisamment pour inquiéter Écolo ? Cela n’a rien d’impossible.