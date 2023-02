Une révolution: deux dames au comité carnaval de La Roche-en-Ardenne

En apéritif, les cochonnailles sont prévues le 11 février prochain et la soirée des princes le 4 mars. Lors de cette dernière seront adoubés les nouveaux membres du comité. Véritable révolution copernicienne, après près de 50 ans, à côté de Grégoire Denis et Frédéric Begon nouveaux venus, deux dames font leur entrée au sein de cette vénérable institution qu’est le comité. Il s’agit de Justine Magnus et d’Yvette Fossion (notre photo). Est-ce le présage d’une dame aux fonctions princières ? Tout le monde, au sein du comité, manie, sur ce sujet, la langue de bois ! L’avenir donnera donc une réponse claire à cette hypothèse.