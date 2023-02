Où aller voir les Legend Boucles ce week-end ?

Samedi

1. La Roche Départ des Legend et Challenger à 9 h 20 puis 15 h 25. Départ des Classic à 12 h 13 puis 18 h 34.

Où aller ? Accès au début de la spéciale via Hotton ou depuis La Roche ou la Baraque Fraiture via la N89.

2. L’Offensive des Ardennes Départ des Legend et Challenger à 10 h 38 puis 16h 43 Départ des Classic à 13h36 puis 19h57

Où aller ? Rettigny avec un show ; Brisy et Cetturu.

3. Les Éoliennes Départ des Legend et Challenger à 12h21 puis 18h26. Départ des Classic à 9h01 puis 15h27

Où aller ? Michamps avec un show ; Noville ; Rachamps, Hardigny et Neufmoulin.

4. Les Herdiers d’Ardenne Départ des Legend et Challenger à 12h57 puis 19h02. Départ des Classic à 9h42 puis 16h08.

Où aller ? Dans le village de Longchamps ; à Monaville ; au château de Recogne ou à Cobru.

5. Vaux-sur-Sure Départ des Legend et Challenger à 13h44 puis 19h49. Départ des Classic à 10 h33 puis 16h59.

Où aller ? Lescheret, Vaux-sur-Sûre, Rosière-la-Petite.

Dimanche

1. L’Eglantine Départ des Legend et Challenger à 9 h 27. Départ des Classic à 12h49.

Où aller ? entre Compogne et Bertogne, dans les chemins forestiers. Accès possible via Bonnerue.

2. L’Offensive des Ardennes Départ des Legend et Challenger à 10h06. Départ des Classic à 13h32

Où aller ? Rettigny avec un show ; Brisy et Cetturu.

3. Sainte-Ode Départ des Legend et Challenger à 12h10. Départ des Classic à 08h57

Où aller ? Renaumont ; Hubermont ; Houmont ; Point spectacle avec accès par Lavaselle. Proche de la N4.

4. La Sûre. Départ des Legend et Challenger à 12h49. Départ des Classic à 9h41.

Où aller ? Remience avec spectacle assuré, Rosière-la-Petite, Rosière-la-Grande.

5. Lunch Garden Libramont (22 km) Départ des Legend et Challenger à 13h39. Départ des Classic à 10h36.

Où aller ? Grandvoir et Rossart.