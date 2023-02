Libramont: il fallait payer pour assister aux voeux de la Chambre de commerce

Les 650 à 700 membres de la Chambre de commerce et d’industrie de notre province (CCILB) n’étaient pas tous à Libramont jeudi soir pour entendre les vœux de Christophe Hay, son boss et du président Étienne Genin, CEO du Saupont à Bertrix et ancien Directeur de L’Oréal-Libramont. En effet, il y avait 460 convives qui avaient réservé et payé leur place. Explication de M. Hay: "Jusqu’ici, quand c’était accès libre, on remarquait qu’il restait pas mal de badges sur la table à l’entrée, preuve que tous les membres ne venaient pas. Par contre, certaines PME venaient avec plusieurs personnes. Bref, le but qui est aussi de faire se rencontrer les membres pour qu’ils puissent faire du business entre eux était quelque peu atténué. Cette année, en demandant une contribution, non seulement cela allège les finances de la Chambre et de notre petite entreprise qui compte un peu moins de 20 personnes, mais surtout, on fait de telle sorte que les 460 personnes présentes sont motivées et prêtes à réseauter", souligne encore le boss de la CCILB. On ajoutera qu’en sachant combien de convives sont là précisément, cela doit simplifier l’organisation de la soirée d’un point de vue logistique.