Le théâtre à Lesterny, une histoire qui a débuté en 1900

Le théâtre et Lesterny, c’est une histoire sacrée qui dure depuis 1900, lorsque l’instituteur de l’époque, Isidore Modave, en écrivit les premières répliques. La Dramatique des Maquets de Lesterny proposera cette année une énième pièce de théâtre wallon, "Vo-l’la… li nok", traduisez "Voilà le nœud", une comédie en trois actes de Christian Derycke adaptée par Yvonne Stiernet. Ses huit joyeux acteurs et actrices, qui multiplient les répétitions depuis septembre, joueront quatre fois à la salle du Maillet: les vendredi 17 et samedi 25 février, et vendredi 3 et dimanche 5 mars (les 3 premières à 14 h 30, la dernière à 19 h 30).