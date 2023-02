Le Salon des brasseurs d’Arlon les 4 et 5 mars 2023 sera aussi celui du flipper

13 brasseries luxembourgeoises

Cette année, 13 brasseries de la province de Luxembourg seront représentées: la Brasserie artisanale de Rulles, la Brasserie Gentleman, la Brasserie Coopérative d’Arlon, la Brasserie du Comte Hener, la Brasserie Philippe, la Brasserie Méridion’Ale, la Brasserie Årdene, la Brasserie des Trévires, la Brasserie de la Semois, la Brasserie de Metzert, la Brasserie L4, la Brasserie Héritage et le Arel Brewing Project.

Le panel sera complété par deux invités de la région de La Louvière: Luperia qui présentera sa bière au gin et la brasserie Scassenes avec sa 1830.

Des parcours de dégustation

L’expérience pour les amateurs de bière sera renforcée par des suggestions de parcours de dégustation auxquels ont contribué 9 brasseries avec 33 bières et par la présence d’acteurs du secteur brassicole du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier le Musée national d’art brassicole de Wiltz.

Les visiteurs pourront également se régaler sur les différents stands qui proposeront une petite restauration artisanale.

Arlon, capitale du flipper

Grâce à la collaboration avec le groupe Flipper Docs Pinball, le salon disposera d’un espace flippers. Ainsi, une trentaine de flippers seront mis à la disposition des visiteurs qui pourront s’adonner gratuitement au jeu entre deux dégustations. Un concours "high score" sera également organisé.

Pour les passionnés et collectionneurs, notons la présence de l’importateur et distributeur des Flippers Stern en Belgique, ainsi que de stands de pièces détachées.

Notons aussi la création d’un espace dédié aux plus jeunes, avec notamment des châteaux gonflables ; cette kiddy zone sera accessible aux enfants âgés de 4 à 12 ans, gratuitement.

Les organisateurs proposeront une tombola. À gagner: un flipper Bally Harley Davidson de 1991 ou encore un séminaire de brassage pour 10 personnes…

L’entièreté des bénéfices du salon sera attribuée à des associations locales qui œuvrent au quotidien pour des personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité.

Le Salon des brasseurs et du flipper ouvrira ses portes le samedi 4 mars, de 14h à 22 h, et le dimanche 5 mars, de 11h à 18 h. L’entrée est fixée à 5 euros et inclut le verre de dégustation. rotary.attert@gmail.com