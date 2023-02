La directrice général de Sainte-Ode distribue les Oscars communaux

Des projets pleins les cartons

Le bourgmestre Pierre Pirard a aussi salué le travail de chacun et les projets qui se profilent dans cette année. "Je pense par exemple, sans chercher à me montrer exhaustif, à la rénovation de l’ancienne voie du tram au départ d’Amberloup, à la réfection et création de trottoirs pour la traversée de Lavacherie, à la réalisation de la maison de village de Magerotte, à l’agrandissement de la crèche, à la rénovation de différentes voiries ou encore à la découverte du projet de station d’épuration à Amberloup. Si tous ces projets illustrent bien notre volontarisme, ils ne représentent toutefois pas grand-chose s’ils ne se dédoublent pas d’un engagement résolu et constant de la part du personnel communal." En mettant en lien les tensions dans le Collège, on entend aussi ses mots avec une autre oreille. "Nous voilà donc au début d’une nouvelle année. Une de plus. Avec son lot de surprises et d’imprévus. Avec sa cohorte de plaisirs et de bonheurs. Avec aussi ses défis et nos envies. Parfois avec nos déceptions et frustrations. Mais c’est précisément la raison pour laquelle, plus que jamais, il nous faut profiter du temps présent, avec appétit, avec passion. Soyez gourmands de la vie, elle est tellement précieuse et elle peut se montrer tellement enthousiasmante."