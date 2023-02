Former 120 personnes aux métiers de bouche au LEC à Libramont d’ici fin juin

Demandeur d’emploi ? Direction le Libramont Exhibition & Congress (LEC) de Libramont jusqu’au 30 juin prochain. C’est en effet dans le bâtiment libramontois, sur une surface de plus de 3 000 m2, que des formations dédiées aux métiers de bouche sont en cours depuis quelques jours. L’idée est de former des demandeurs d’emploi pour répondre aux besoins de mains d’œuvre qualifiée dans les entreprises de la région. Selon le Forem, la province de Luxembourg comptait plus de 11 000 demandeurs d’emploi en 2022 contre 34 000 opportunités d’emploi sur le territoire. C’est Epicuris, le Centre de compétences des métiers de bouche qui est chargé de ces formations à Libramont. Deux sessions de trois mois sont ainsi proposées en boulangerie, pâtisserie, cuisine, restaurant, boucherie, etc. "La première formation a débuté ce 30 janvier, souligne Noémie Henry, la directrice d’Epicuris. Actuellement, 40 participants sont inscrits. Il est encore possible d’intégrer cette première session jusqu’au 9 février. Pour l’autre session qui débute en avril, nous disposons encore de 100 places". La formation se déroule chaque jour de la semaine de 8 h 30 à 16 h. Tous les demandeurs d’emploi sont les bienvenus, sans prérequis exigés, et la formation est totalement gratuite. "Au bout des trois mois d’apprentissage, l’apprenant passe une épreuve pour obtenir son Certificat de compétences acquises en formation (CeCAF), poursuit la directrice. S’en suit alors un stage de deux mois en entreprise qui débouche très souvent sur un emploi."