Flash party, un conte musical le 18 février à Nassogne

Proposé dans le cadre des tournées Asspropro, ce conte musical traverse toutes les fêtes manquées. Tout commence par la silhouette d’une jeune femme, derrière un rideau, interprétant On the Sunny Side of the Street. À l’avant-scène, deux espèces de tocards: Maître Jacques, le pianiste qui l’accompagne, et Barnabé, qui raconte l’histoire d’Éléonore, une jeune chanteuse aux ailes coupées par la crise. Et que ces deux hurluberlus tentent de réconcilier avec le plaisir de vivre.