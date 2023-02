Chantier nature ce dimanche 5 février 2023 aux marais de Grendel

La nature a besoin d’un peu d’aide notamment pour participer à un chantier nature transfrontalier qui aura lieu au marais de Grendel (Attert) et un second pour aider les grenouilles et les crapauds à traverser les routes pour rejoindre leur lieu de reproduction. Au marais de Grendel, le rendez-vous aura lieu très prochainement, le dimanche 5 février, à 9 h 30, précisément à la route de Redange, à la borne frontière à Grendel. Au programme: coupe de saules afin de reculer les lisières qui envahissent le marais, entretien de la roselière et visite du site. Apéro et pain saucisse offert aux bénévoles offerts à midi. Fin de la gestion à 16 h. L’on pourra aussi aider les batraciens à rejoindre le lieu de reproduction quand les conditions climatiques seront réunies. À la fin de l’hiver, les batraciens prennent la direction des mares et étangs qui les ont vus naître afin de s’y reproduire. Cette migration peut durer de février à avril en fonction des conditions météo. Malheureusement, leur itinéraire croise souvent une route et les batraciens se font écraser par les véhicules. Pour éviter cela, il faut certes ralentir (maximum 30 km/h) aux abords des deux plus grands sites de migration du territoire du Parc (à la Platinerie et à l’étang de Tattert). Cela protégera les batraciens… et les bénévoles qui se dévouent à la tombée de la nuit pendant de longues semaines lors de soirées pluvieuses. L’on peut aussi les aider et rejoindre les rangs des bénévoles, pour l’étang de Tattert, il suffit de contacter le 063/445804 et pour le site de la Platinerie à Tontelange, le 0496 471974. L’opération grand nettoyage de printemps aura lieu dans la verte vallée du 23 au 26 mars, les personnes qui souhaitent s’investir dans chaque village de la vallée pour ce nettoyage, peuvent contacter: maxime.doffagne@attert.be ou le 063/227855.