À Florenville, le budget du CPAS pèse 2,1 millions de plus que celui de la commune

Jeudi, après la présentation des deux budgets pour l’exercice 2023 les chiffres parlent d’eux-mêmes, 13 350 000 € pour le budget CPAS et 11 191 000 € pour le communal, soit une différence de 2 160 000 €. Hasard des chiffres, ce dernier montant correspond quasiment à la dotation communale (2,1 millions) pour son institution sociale. Plus interpellant ce sont quand même près de 20% du budget communal qui sont injectés dans l’action sociale. À noter qu’on parle déjà d’un apport communal qui pourrait approcher les 2,5 millions dès 2024. Face aux diverses augmentations, l’indexation des frais d’hébergement dans les homes s’avère inéluctable, soit 200 €/mois, soit 1 700 € à Villers et 1 550 € à Florenville.

Le personnel = 2/3 du budget CPAS

Avec des dépenses à 13 351 240 €, pour 12 843 559 € de recettes, le budget CPAS accuse un déficit de 507 681 € à l’exercice propre.

"Si la situation générale continue d’être difficile, le budget 2023 reflète cependant notre volonté de maintenir nos missions en finançant le cadre du personnel déjà en place, en déployant de nouvelles politiques tout en projetant les indexations tant au niveau des salaires (4,65%) que pour les revenus d’intégration sociale (4,68%), ainsi qu’en prévoyant un plan d’investissement à l’extraordinaire pour soutenir le travail de nos équipes, leur bien-être ainsi que celui de nos bénéficiaires, tout en entretenant notre patrimoine immobilier, explique le président Dorian Simon. Le poste le plus important est celui du personnel, avec un montant de 9 millions, contre 8,3 en 2022, soit 67,7% du budget. Ce qui n’empêchera pas l’engagement de renforts pour soutenir le personnel sur le terrain et notamment: une nouvelle responsable du service social, un agent d’insertion, un gestionnaire d’équipe pour la cuisine et de deux aides-soignantes (home de Villers), une infirmière et une “ accompagnatrice de vie ” en support des équipes de soins (home la Concille)."

Budget communal à 11 millions

Les synergies entre la commune et le CPAS se confortant, "nous nous sommes organisés pour faire coller le vote des deux budgets parce qu’il fallait qu’on puisse travailler dans une concertation totale", commence Yves Planchard en charge des finances. Il poursuit : "Au niveau personnel les enjeux sont identiques et malgré les indexations de 2023 il faut qu’on continue notre logique de renfort en ciblant sur des obtentions de subsides (service travaux, plan POLLEC…)."

À l’exercice propre le budget ordinaire 2023 affiche 11 191 000 € de recettes contre 10 896 000 € de dépenses soit 295 000 € de boni. Un boni qui fond comme neige au soleil à moins de 2 000 € quand on le cumule avec les exercices précédents.

"L’équilibre est atteint grâce aux 475 000 € du Plan Oxygène de la Région wallonne, l’augmentation des recettes de l’IPP, centimes additionnels et du fonds des communes". Côté dépenses, c’est majoration de la cotisation responsabilisation qui effraye l’échevin: "Quelles capacités aurons-nous s’il n’y a pas de changement majeur à l’horizon 2024 de la part du fédéral ? Sans ça je ne vois pas comment nous pourrons faire face à cette majoration de cotisation et de la charge des pensions." Les ventes de bois sont quant à elles estimées, avec prudence, à 896 000 €. Des explications qui ne convainquent guère la minorité comme vous pourrez le lire ci-dessous.