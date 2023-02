Onze enfants représentent ce tout premier conseil communal. Issus de 5e et 6e primaire, ils représentent trois réseaux.

"D’abord le réseau des écoles communales, explique le bourgmestre de Houffalize, Marc Caprasse. Ensuite le réseau subventionné et donc, l’Athénée Royal de Bastogne-Houffalize. Enfin, il y a des enfants qui n’appartiennent à aucun de nos réseaux et qui sont scolarisés dans une autre commune, mais il nous tenait à cœur de les impliquer également."

Cette installation fait suite à une réflexion au niveau du collège. "Nous souhaitions lutter contre cette faille qui s’étend entre la politique et les citoyens, continue le bourgmestre. L’aspect participatif est très difficile à mettre en place et l’un des moyens que nous avons trouvé pour préparer l’avenir et éviter que ce fossé se creuse davantage est d’offrir aux enfants l’opportunité d’aller vers le monde politique."

Par là, on entend leur donner des responsabilités. "Nous avons essayé de critiquer au sens noble du terme les différents programmes que les élèves ont mis en place et donc, de sélectionner des idées, reprend le bourgmestre. Nous avons mis un budget en place pour 2023 afin que certains de leurs projets puissent se réaliser."

L’une des premières réunions importantes du nouveau conseil Communal des enfants sera un rassemblement à Houtopia avec l’ensemble des CCE de la province. Une manière de se créer un beau réseau d’échanges.