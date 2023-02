Un projet revu et corrigé de 31 appartements au rond-point des Fusillés à Arlon

On ne vous parle pas du gros dossier immobilier de la cité administrative, le projet de la famille Jespers dont un hôtel et une brasserie à proximité du giratoire. De l’autre côté de la rue, un projet d’une trentaine d’appartements est aussi à l’ordre du jour.

Si l’endroit semble coincé entre le chemin de fer, le pont, le rond-point, ce terrain taluté devrait accueillir un immeuble en deux parties reliées entre eux, un immeuble de 31 appartements. Également deux surfaces commerciales et des bureaux.

Un premier refus

Une nouvelle enquête publique vient d’être relancée suite au refus, le 24 octobre 2022, du permis d’urbanisme par le collège arlonais à la société Prologe Marche. Il faut dire que le dossier précédant avait reçu des avis défavorables, en particulier de la zone de secours vu l’absence pour certains appartements d’une seconde voie d’évacuation, mais aussi un avis défavorable d’Infrabel qui estimait que la présence du futur bâtiment mettait en péril la stabilité et la circulation ferroviaire, tout comme d’Idelux Eau en matière d’égouttage.

Face à ce premier refus urbanistique, le promoteur estime donc avoir revu sa copie et propose un nouveau projet avec deux appartements en moins et une surface commerciale en moins. Parmi les modifications substantielles, le Ravel se fera devant l’immeuble sous la forme d’un trottoir partagé.

Raymond Schmit, riverain qui épluche chaque projet urbaniste, s’étonne de représenter aussi vite un nouveau projet. Il s’inquiète pour la mobilité du quartier "Ma première inquiétude, c’est la mobilité. Le rond-point est déjà congestionné. Voilà pourquoi je rentre dans ce dossier. On arrive à saturation de logements dans le quartier. Et puis si j’étais acquéreur, avoir une vue directe sur le chemin de fer et un rond-point, il y a des endroits plus agréables pour acheter un appartement."

Signalons qu’il n’a pas été possible de joindre la société promotrice.