Sa thèse à Libramont obtient le prix Philippe Maystadt

Jacinthe Dancot, habitante de Champlon, est coordinatrice de la section soins infirmiers au sein de la Haute École Robert Schuman de Libramont. Elle est également maître de conférences à l’Université de Liège. Dernièrement, sa thèse intitulée "Contribution à l’exploration de l’estime de soi des étudiants infirmiers et de son lien avec le développement de la compétence clinique" lui a permis de recevoir officiellement le prix Philippe Maystadt. Cette distinction récompense les travaux de recherche et de fin d’études menés sur l’enseignement dans les établissements d’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Un prix qui a vu le jour en mémoire du ministre d’État et ancien président du conseil d’administration de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES), Philippe Maystadt, décédé en 2017. Pour réaliser sa thèse, la docteure a suivi plus de 800 étudiants issus de quatre institutions en Fédération Wallonie-Bruxelles durant plusieurs années.