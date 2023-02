Manhay, commune sportive

Parallèlement aux performances, plusieurs bénévoles ont également été mis à l’honneur. Ce fut le cas pour le club de foot du RES Harre Manhay avec Anthony Hubert et Nicolas Genon, à l’ensemble des bénévoles du CS Odeigne, au VTT Manhay avec Olivier Manche. La commune a également voulu honorer le travail des moniteurs de "Je pédale pour ma forme" et ceux du centre sportif.

Accès au sport

Un centre sportif qui, évidemment, représente une plus-value dans la commune. "Notre volonté est de donner l’accès au sport dans des infrastructures de qualité, pour les tout-petits, les jeunes, les moins jeunes, les forts, les moins forts, les assidus, les sportifs occasionnels et tous ceux qui souhaitent prendre soin de leur condition physique", propose l’échevin Patrick Loos, se projetant dans le futur: "Le paysage sportif de Manhay a beaucoup évolué ces dernières années et les mois à venir nous promettent de nouveaux projets. Le dossier Infrasport pour les abords du centre sportif sera prêt en mars. De nouveaux sports pourront également être pratiqués dans la commune. Nous nous réjouissons des nouvelles perspectives que cela engendre pour le Centre sportif de Manhay et pour chaque habitant."

« Image positive »

La soirée des mérites sportifs s’intègre dans cette dynamique. "Par vos efforts, votre investissement, votre participation, vous véhiculez une image positive de Manhay dans et à l’extérieur de la commune. Nous vous en remercions. Le sport est lié à de multiples valeurs comme l’éthique, le partage, le dépassement, le respect de l’autre et de soi-même. Elles sont l’essence, la saveur du sport. La promotion du sport, cette mission communale, nécessite l’aide de vous tous ici présents: gestionnaires, représentants, moniteurs, sportifs et bénévoles", affirme toujours l’échevin qui rappelle que ce sont les clubs qui désignent leur lauréat.