Locked up, deux salles dédiées à l’escape game à Arlon

Un laboratoire secret et un scientifique un peu fou… Bienvenue chez le professeur Petrov et dans l’univers de Locked up , un escape game qui vient d’ouvrir ses portes au centre d’Arlon, sur la place Léopold, après 18 mois de travaux. C’est au premier étage du bâtiment qui abrite la Poste qu’ont été aménagées les deux salles.