Les directeurs de centres culturels un peu sceptiques face à la ministre Liénard

Précédée par son administration, la ministre Bénédicte Liénard (Écolo) a écouté les questions soulevées par les directeurs et des administrateurs des centres culturels, ainsi que des représentants des communes. Elle s’est dite consciente des problèmes soulevés et a souvent employé les mots "réflexion en cours" comme réponse. Comme le responsable de son administration, Olivier Van Hee, qui connaît d’autant plus le sujet qu’il a été lui-même directeur du centre culturel de Bruxelles pendant douze ans, elle s’est aussi abritée derrière le décret de 2013 qui définit le cadre dans lequel doivent s’inscrire les 119 centres culturels francophones reconnus, qui se répartissent sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

De la bienveillance, mais pas de réponses concrètes

Si elle a montré une incontestable connaissance de son ministère et même des dossiers spécifiques à la province de Luxembourg, si elle a fait preuve de bienveillance vis-à-vis des problèmes soulevés, elle n’a pas vraiment apporté de solutions concrètes. "Cela fait dix ans que les mêmes problèmes sont posés, remarque Bernard Mottet, le directeur du centre culturel de Rossignol. Et dix ans que les réponses ne sont pas apportées. Le boulot de directeur d’un centre culturel demande un travail administratif de plus en plus compliqué et de plus en plus lourd."