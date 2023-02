Damso, Hamza, Apashe ou encore High et fines herbes (Cabalerro & Jeanjass)… Les artistes belges seront bel et bien de la partie pour la nouvelle édition du Cabaret Vert qui se tiendra du 16 au 20 août au cœur de Charleville-Mézières.

Les 50 premiers noms ont été révélés le mercredi 1er février lors d’un blind test informel chez le disquaire indépendant La plaque tournante. Tout un symbole pour "un des rares festivals indépendants français", a souligné le directeur du festival, Julien Sauvage.

Après une édition déficitaire en 2018 et deux années de Covid, le festival a repris de la hauteur et vise plus haut: "placer Charleville-Mézières sur la carte de l’Europe".

Il commence fort avec la tête d’affiche "la plus chère" de son histoire le mercredi: le DJ Calvin Harris. Le bel écossais, invité à jouer pour la coupe du monde au Qatar, a fait chanter Rihanna, Pharel Williams, Justin Timberlake, Katty Perry et enregistre des millions d’écoutes par mois.

De 25 à 63 euros la journée

Le mercredi, joueront aussi les rappeurs belges Damso et Hamza ou encore des artistes à suivre comme Aime Simone et Grove. Comme toujours, le Cabaret Vert continue à jouer sur la richesse d’ambiance qu’offrent ses cinq scènes et autant de communautés musicales.

Au côté d’artistes de niche inclassables (Sleaford Mods, Bob Vylan), défileront des têtes d’affiche internationales: The Chemical Brothers, Cypress Hill, Yungblud, Zola (rappeur invité à chanter pour le NBA), Juliette Armanet, Skip the Use, Fischbach, Soolking, Lomepal, PLK, Dropkick Murphys, Turnstile…

L’esprit clubbing sera cultivé sur le Greenfloor, la scène installée de l’autre côté de la Meuse, avec trois DJs en résidence: Octa Octa, Paula Temple et Sherelle et des artistes issus des réseaux sociaux tels 070 Shake.

Le Razorback vibrera sous des riffs très rock avec Landmvrks ou Lambrini Girls. "Nous sommes dans une génération du renouvellement du rock", se réjouissent les organisateurs qui avaient sous-titré le Cabaret Vert à ses débuts "rock et territoire".

Le rock et le métal seront bien présents le vendredi et le samedi: Rise of Northstar, Ten 56, Wolfmother entre autres.

Quant au territoire, il est toujours dans l’ADN du festival ardennais: "en termes de budget, c’est un équilibre toujours fragile et clairement ce qui nous sauve, c’est l’ancrage territorial: les bénévoles et les mécènes". Avec des places entre 25 et 63 euros selon le jour, le festival reste un des moins chers en France compte tenu de sa notoriété.

Plus d’infos programmation et billetterie sur cabaretvert.com