Legend Boucles Tom Boonen a fait connaissance avec la Porsche 911 BMA

A l’issue de quelques rotations sur un asphalte maculé de boue, Tom Boonen avait la banane… « Je ne ressens aucune pression, dès l’instant où je vais surtout devoir tout découvrir, commente la star du vélo, véritable héros au pays de Liège-Bastogne-Liège. Le comportement de la voiture est évidemment différent de celui d’une Porsche 992 GT3 Cup de circuit, mais le plus impressionnant sera certainement le parcours, surtout ici à Bastogne avec les spéciales sur terre de dimanche. En compagnie d’Erwin Mombaerts, je vais tout découvrir d’un coup, et pouvoir le faire au volant d’une telle voiture de légende, c’est juste fabuleux… »

Comme il l’annonce d’emblée, Tom Boonen ne cherchera pas la performance ce week-end… « Le plus étrange, ce sera la présence d’un copilote à mes côtés, poursuit le pilote de la Porsche 911 BMA. Quand j’attaque sur circuit, je soigne mes trajectoires, je suis concentré au maximum, et surtout, je suis seul dans l’habitacle ! Ici, non seulement je vais embarquer quelqu’un à mes côtés, mais il me faudra bien écouter les notes et les infos qu’Erwin va me donner. Cela rend la chose encore plus particulière. Mais c’est ça, le rallye… »

Et n’allez surtout pas croire que cette participation, Tom Boonen l’a improvisée… « Cela fait même de nombreux mois que j’envisage de m’essayer au rallye. A ce titre, Bastogne constitue un choix logique, car il s’agit d’une épreuve unique en son genre, réservée aux bolides du temps d’avant. Au fil des semaines, tout s’est mis en place, et je suis ravi de pouvoir prendre en main cette 911 SC RS au sein d’une équipe aussi expérimentée que BMA… »

La suite ce vendredi dès 18h00 sous chapiteau, Place McAuliffe, où Tom Boonen sera assurément l’une des vedettes de la séance de dédicaces lançant officiellement les festivités