L’histoire ? Un jour, la France décide de choisir son nouveau président par tirage au sort entre les 87 654 candidats déclarés. Poussé par sa femme plutôt que motivé, Auguste Pigeonneau, brave paysan du terroir, se retrouve ainsi désigné et aussitôt assailli par toutes sortes d’emmerdes: un colonel de la sécurité, une chef du protocole, un ange gardien, un démon gardien et surtout une conspiration féminine emmenée par son ennemie jurée, Nicole.

Représentations les samedis 4, 11 et 18 février (20 h), dimanches 5 et 12 février (16 h) et le vendredi 17 février (20 h). Attention, les spectacles ont lieu en la salle d’Anloy.

Réservations au 0467 11 82 19