La piscine de Saint-Hubert rouvrira bien le 3 mars, mais le conseil communal appelle à l’aide

Des solutions en matière de coûts énergétiques ont été évoquées à court, moyen et long terme. Malgré cette bonne nouvelle, le conseil communal réuni mercredi soir a décidé de voter une motion pour alerter les diverses autorités des conséquences de l’augmentation des coûts de l’énergie sur le fonctionnement des infrastructures sportives et plus particulièrement des piscines publiques. Une motion unique en province de Luxembourg. "Aucune aide n’a été apportée aux infrastructures sportives suite à la crise sanitaire, explique l’échevine Céline Nicolas. Face à cette nouvelle crise énergétique, c’est de nouveau la même chose. Des subsides existent mais ils grèvent les finances publiques puisqu’une part plus ou moins variable est à charge de la commune, qui doit elle aussi subir la crise. Il est pourtant important de maintenir ce service pour l’apprentissage des enfants et le bien-être de tous."

La motion, transmise à l’ensemble des communes de la Région wallonne, a été votée à l’unanimité et sera transmise prochainement aux différents pouvoirs. La commune espère ainsi qu’un fonds spécial sera rapidement mis en place pour soutenir ces structures impactées par les différentes crises.

Appel à l’aide lancé par le CPAS

Le budget 2023 du CPAS a été voté à l’unanimité. Les budgets ordinaire et extraordinaire sont à l’équilibre. Après avoir présenté les différents chiffres, le président du CPAS André Adam a souhaité partager son appel à l’aide aux niveaux des pouvoirs fédéral et régional.

"Les CPAS n’en sortent plus, leur situation est intenable, souligne-t-il. On tire tous la langue et l’augmentation des dotations communales ne suffira pas. Le CPAS de Saint-Hubert réclame que le Fédéral subsidie davantage le revenu d’intégration social ; actuellement, nous devons le financer sur fonds propres à hauteur de 45%."

Telle demande a déjà été mentionnée dernièrement par les présidents de CPAS du Brabant Wallon. André Adam souhaite également un geste du Fédéral pour le financement des pensions du personnel. "Que les fournisseurs d’énergie acceptent également d’accorder des plans de remboursement, des factures de régularisation pour décharger les CPAS", souligne encore le président. Souhait d’une aide plus structurelle et pérenne, d’une mutualisation pluri-communale dans la gestion des maisons de retraites font également partie des revendications. "Cette situation ne peut plus durer, il est temps d’agir", conclut André Adam. La commune envisage de faire suivre ce courrier à l’ensemble des CPAS de la province, à l’instar de ce qui a été fait dans la province brabançonne.