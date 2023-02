La minorité au conseil de Musson : « Nous servirons juste à inaugurer les chrysanthèmes »

Petit ordre du jour mercredi soir au conseil communal de Musson avec neuf points abordés, mais un très long et très complet rapport administratif présenté par la directrice générale Coralie Roskam. Il permet parmi beaucoup d’autres points, d’apprendre que la commune de l’est de la Gaume compte 4 684 âmes, 27 de plus qu’un an plus tôt. Outre les élus, 35 employés sont engagés dans les différents services. Le rapport a le mérite de démontrer dans les détails l’importance des services rendus dans des domaines aussi divers les uns que les autres. Le rapport a été suivi par celui du CCATM (Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité) et celui des rémunérations. Les trois rapports ont été votés à l’unanimité.

Le point concernant la délégation de compétences en matière de marchés publics a fait débat. On ne peut pas dire qu’il a valu une passe d’armes entre majorité et opposition, mais en tout cas, une savoureuse divergence de vue. Il s’agit de permettre au collège de pouvoir entériner les marchés publics de maximum 30 000 € (uniquement à l’extraordinaire, au lieu de 15 000 € auparavant) sans passer par une procédure administrative lourde, mais aussi sans passer par une approbation formelle du conseil communal. "C’est un allégement considérable de la charge de travail qui nous était imposée aux communes", commente le premier échevin Daniel Guebels.

« On me déshabille de mes prérogatives »

Le conseiller de l’opposition Jean-Jacques Boreux ne voit pas les choses de la même manière: "On me demande de voter à la va-vite pour l’application d’un décret que j’ai reçu hier et que je n’ai pas eu le temps de lire en profondeur. En fait, il s’agit d’un déshabillage du peu de prérogatives dont dispose un conseiller de l’opposition. Si cela continue comme cela, nous servirons juste à inaugurer les chrysanthèmes." La bourgmestre Sylvie Guillaume a essayé de dédramatiser l’accrochage en rappelant "que le collège a toujours essayé de travailler en toute transparence et qu’il n’y a aucune raison que cela change". Elle n’a pas convaincu le conseiller Geoffrey Schadeck. "Ma présence aux réunions du conseil ne servira plus à rien, râle-t-il. Je préfère alors rester chez moi et offrir mes jetons de présence au CPAS."

Finalement, le point a été reporté au conseil de fin février. La proposition de Jean-Jacques Boreux a été acceptée par le collège et la majorité. "Cela nous laissera le temps de bien lire le décret et de discuter entre nous."