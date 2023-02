La ministre Liénard face au monde culturel luxembourgeois

Le décret prévoit que les subventions sont accordées en fonction des projets. Qu’on soit de Bruxelles ou de la province de Luxembourg, c’est le même principe. Tout le monde part sur un pied d’égalité. Il faut reconnaître que le nombre de dossiers transmis par la province de Luxembourg est faible par rapport aux autres provinces. Ce sont les acteurs des projets qui doivent proposer plus. Mais le constat est clair, le Luxembourg est le plus mal servi, c’est le parent pauvre.

La logique du financement par habitant n’est pas la bonne, je le concède. Le décret prévoit de privilégier l’effectivité des projets. Cela va à l’encontre de ce que je souhaite: “La culture pour tous et partout”. L’idée générale du décret ne changera pas, mais je voudrais qu’à l’avenir, il tienne compte beaucoup plus des territoires ruraux.

Le décret prévoit la parité entre le financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la commune concernée. Or les communes, qui sont confrontées de plus en plus à des problèmes financiers, mettent la pression sur les centres culturels. Que fera-t-on quand ce ne sera plus possible pour elles ?

C’est incontestablement une préoccupation, mais ce système de parité obligatoire est un point cardinal qui est au cœur du décret, il ne changera pas.

La province de Luxembourg est la seule qui ne dispose pas d’un centre de créativité des Arts de la Scène ? Y a-t-il de l’espoir d’en avoir un, un jour ?

Vous avez rentré un dossier qui est à l’étude parmi les 600 dossiers candidats ? Comme pour les subventions, le principe d’égalité de tous les dossiers est d’application pour le choix final de la ministre. Ce n’est pas comme en France, où ils appliquent le principe de la territorialité.

Le directeur d’un centre culturel est devenu un DRH, un gestionnaire de bâtiment et de dossiers. Il n’a plus le temps de s’occuper de culture ou d’animations. Que comptez-vous faire, vu que le métier devient de moins en moins attrayant, que les démissions se succèdent et que le recrutement devient très difficile ?

Le monde s’est terriblement complexifié. Nous sommes conscients que la culture a besoin de plus en plus de gens qui doivent disposer de nombreuses compétences diverses. Ils doivent devenir des techniciens et perdent malheureusement petit à petit le sens de leur job culturel.