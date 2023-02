La 2e édition de « Lux’Express » aura lieu du 18 au 20 août 2023: partez à l’aventure !

Le concept ? Le Libinois Thomas Baudot, qui a mis sur pied ce jeu de piste géant agrémenté d’épreuves en tous genres avec ses potes Clément Jourdan et Thomas Mathieu, le rappelle: "Le vendredi, on organise une première épreuve pour déterminer l’ordre de départ des quinze équipes en lice. Et le lendemain, on lâche les aventuriers dans la nature. À l’aide d’une carte de la province et d’une balise GPS, ils doivent passer par différents checkpoints disséminés un peu partout dans la province et participer à diverses épreuves."

Le but ? Aller le plus vite possible. Apprêtez-vous à lever le pouce sur le bord de la route: l’auto-stop est évidemment l’un des moyens de locomotion les plus utilisés durant l’aventure, qui avait emmené les participants de Marche à Bouillon en passant par Bertrix, Paliseul, Houffalize ou encore Bastogne l’été dernier. Énigmes, tir à l’arc, padel sur le lac de Neufchâteau, faire des crêpes chez l’habitant: voilà quelques-unes des épreuves qui avaient été réservées aux participants l’an passé. "Le principe du jeu reste le même que l’année dernières, mais les épreuves seront différentes", avance Thomas Baudot.

En 2022, la victoire était revenue aux Ochamptois Anthony Clarenne et Bastien Wilem. Qui leur succédera ? "Nous avons déjà une dizaine de duos inscrits, avance Thomas Baudot. Ceux qui ont participé l’an passé ne peuvent pas se réinscrire cette année."

Une seule condition pour s’inscrire (300 € par équipe): avoir minimum 20 ans. Les quinze duos participants seront tirés au sort parmi les inscrits. "Nous organiserons aussi un concours photos sur Facebook, glisse Thomas Baudot. Le duo dont la photo récoltera le plus de likes sera automatiquement sélectionné."

Infos et inscriptions auprès de Thomas Baudot (0494 65 66 63) ; Clément Jourdan (0499 10 28 64) ; Thomas Mathieu (0472 20 18 97).