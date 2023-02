Finie l'équivalence du permis de chasse français en Wallonie

Cela fait quelques semaines qu’on en parle. Nous avions même soulevé la question voici quelques mois suite au mécontentement de certains chasseurs qui ne se sentaient plus en sécurité en présence de chasseurs qui avaient obtenu leur permis après avoir échangé celui qu’on leur avait délivré en France. Une étude avait révélé qu’en moyenne 33% des permis étaient délivrés sur base de la présentation d’un permis de chasse français. L’obtention du permis français avait été drastiquement revue voici quelques années et l’examen n’était quasi qu’une formalité parce que l’Hexagone fait face à un manque cruel de chasseurs et ne parvient plus à réguler la faune sauvage.