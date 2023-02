Des dizaines d’escroqueries à l’assurance en appel à Liège: « J’ai payé tous mes créanciers », dit Fabrice Dorpel

Selon le parquet général, Fabrice Dorpel, un quinquagénaire originaire d’Arlon, serait à la tête de cette organisation criminelle. Lui, pourrait se voir condamner à deux ans de prison ferme et une interdiction de commercialité de 10 ans en société, des confiscations, notamment sur le compte de sa maman. L’homme est déjà connu de la justice. Depuis le début de l’enquête, il a décidé de se taire dans toutes les langues. "Je suis venu vous dire que je n’ai rien à vous dire", a débuté Me Molders-Pierre qui défend l’intéressé avant de développer une plaidoirie d’une vingtaine de minutes. Il a demandé à la cour de déclarer les poursuites irrecevables, car son client n’aurait pas eu droit à un procès équitable en n’étant pas valablement convoqué lors de la comparution de la chambre du conseil. Contre toute attente, son client s’est exprimé. "Depuis, je n’ai plus été auditionné ou perquisitionné, a indiqué le prévenu. Je n’ai plus eu de problèmes avec la justice. J’ai rencontré ma compagne et c’est elle qui gère tout. J’ai pu récupérer un compte bancaire. Je suis en ordre au niveau des assurances et j’ai payé tous mes créanciers." Son avocat a également plaidé une absorption avec une précédente peine, une simple déclaration de culpabilité et une peine de travail. Les avocats des autres prévenus ont plaidé soit l’acquittement soit une simple déclaration de culpabilité étant donné l’écoulement du temps. La cour devrait rendre son arrêt en mars prochain.