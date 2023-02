Arlon, au cœur du projet militaire d’ici 2030 (vidéo)

Madame la ministre, quel était l’objet de votre visite à Arlon aujourd’hui ?

Dès que j’ai pris mes fonctions en 2020, j’ai décidé d’aller le plus possible sur le terrain et de visiter chaque caserne. Ma venue d’aujourd’hui s’inscrit dans cette volonté. Je suis venue pour écouter, voir ce qu’il faut améliorer dans le recrutement, mais aussi constater l’état des bâtiments. J’ai bataillé ferme pour doter le plan STAR (Security & Services Technology Ambition Resilience) d’un investissement de onze milliards d’ici 2030 et pour engager 10 000 recrues sur les quatre prochaines années. Il est également prévu que l’ensemble du bâti militaire soit renouvelé d’ici 2040.

Avez-vous prévu des évolutions pour le camp militaire de Stockem-Arlon ?

Absolument, le nouveau bataillon belgo-luxembourgeois va s’installer à Arlon et sera opérationnel en 2028. Il m’a semblé logique de choisir Arlon pour son installation. Cela représentera plusieurs centaines de militaires. Dans nos intentions, nous souhaitons que la caserne d’Arlon garde ses activités actuelles. Stockem va bénéficier d’un fameux relooking, se métamorphoser et gagner en notoriété. Ce sera une belle vitrine pour la Défense nationale.

La formation des officiers (NDLR: qui étaient sur le site de Lagland pendant la visite de la ministre) et des sous-officiers (NDLR: qu’elle a pu rencontrer au mess) se déroule en deux fois cinq mois dont la moitié à Arlon. Est-il prévu de la maintenir ?

Oui absolument, et même de l’allonger. L’encadrement estime que c’est trop court et souhaiterait la porter à trente semaines.

La guerre en Ukraine engendre-t-elle des investissements supplémentaires pour la Belgique ?

Le plan STAR a été voté par le gouvernement avant le démarrage de la guerre en Ukraine. Un milliard supplémentaire sur trois ans sera consacré pour aider les Ukrainiens. Les opérations en cours avec les déploiements en Roumanie et en Lituanie sont pérennisées. Nous continuons à former des militaires ukrainiens dans les pays limitrophes et aussi sur notre territoire, mais pas sur le territoire ukrainien. Nous en formons aussi pour l’armée congolaise. Mes prédécesseurs ont laissé l’armée belge en désuétude en désinvestissant énormément. J’ai repris une armée en mauvais état. Ce n’est pas possible de continuer, il faut être cohérent. Lors des crises successives, sanitaire, catastrophes naturelles avec les inondations et maintenant la guerre, on a la preuve que l’on fait de plus en plus appel à la Défense nationale. Il faut que nous investissions en génie, en logistique, en cyber, en hélicoptères, en hôpitaux militaires.

Nous voulons en outre positionner la Belgique au cœur de l’Europe de la Défense et du « pilier européen » au sein de l’OTAN.