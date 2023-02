Apprendre le compostage ? Idélux organise une formation gratuite

Réduire les déchets organiques en fabriquant du compost et en pratiquant le paillage présente de nombreux avantages, tant économiques qu’écologiques. C’est pourquoi Idélux Environnement, en collaboration avec les Communes, propose d’approfondir et de partager ses connaissances en la matière. Initiée en 2022, cette formation a rencontré un beau succès avec la participation de 176 personnes. Les inscriptions pour rejoindre la promotion 2023 sont ouvertes et se clôturent le 15 février.