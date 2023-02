Près de 3000 personnes en plus en province de Luxembourg en 2022 (+ chiffres pour les 44 communes)

Un constat à tempérer cependant puisqu’en termes de chiffres purs, la province de Luxembourg est en dernière place derrière les ogres que sont le Hainaut (5 443 ; + 0,4%) et Liège (4 508 ; 6 0,41%). Le nombre de Brabançons wallons a, lui, augmenté de 3 093 personnes (+ 0,75%), alors que Namur a vu une augmentation de 2 934 citoyens supplémentaires (+0,59%). Au total, notre province reste donc la moins peuplée avec ses 293 647 habitants. Voilà pour la base.

Descendons d’un étage pour se concentrer sur les chiffres dans notre province. Au niveau des cinq arrondissements d’abord, Arlon est premier de classe avec 926 citoyens de plus (+ 1,45%), devant Neufchâteau (737 ; + 1,14%), Bastogne (544 ; + 1,09%). Marche-en-Famenne est loin derrière avec seulement 222 citoyens supplémentaires (+ 0.39%) alors que la 4e place est prise par Virton (378 ; + 0,69%). Ces différences semblent s’expliquer en partie par la présence du Grand-Duché voisin.

Venons en maintenant au dernier niveau de ces chiffres annuels, les 44 communes qui constituent notre province. Avec des classements bien différents selon le nombre ou le pourcentage de personnes supplémentaires retenu.

Commençons par le nombre, à l’instar de notre carte ci-contre. En numéro 1, la commune d’Arlon avec 408 habitants de plus (+ 1,33%), devant Libramont (221 ; + 1,9%) et Aubange (218 ; + 1,26%). Le Top 5 est complété par Bastogne (155, + 0,93%) et Neufchâteau (151 ; + 1,88%).

De l’autre côté du classement, certaines...ont perdu des citoyens! C’est le cas de huit communes, emmenées par La Roche-en-Ardenne (- 44 ; -1,05%), Bouillon (- 34 ; - 0,63%) et Chiny ( - 13 ; - 0,25%). Rendeux a, elle, perdu 5 citoyens (- 0,19%) alors que Bertogne, Meix-devant-Virton, Tenneville et Tellin ont chacune vu leur population diminuer de 4 habitants.

Poursuivons avec un autre regard, plus proportionnel, celui du pourcentage. À ce petit jeu, c’est...Martelange qui gagne (+ 3,83% ; 74). Tintigny (+ 3,02% ; 132) et Herbeumont (+ 2,69% ; 132) complètent le podium. Sans surprise, La Roche ferme également ce classement, derrière Bouilon et Chiny.

Sur 5 ans, seules 2 communes en négatif

Prenons un peu de recul sur les années, pour analyser ces chiffres sur une période de 5 ans (2018 - 2023). Le premier constat qui ressort est que, sur cette période, seules deux communes subissent une croissance négative ; La Roche (- 30 ; - 0,72%) et Meix (- 5 ; - 0,18%). Les autres communes qui présentent un bilan négatif sur la période 2022-2023 ont donc toutes un résultat positif sur les 5 dernières années. Preuve que l’année écoulée n’est pas forcément l’illustration d’un phénomène ancré, Rendeux a, par exemple, vu sa population augmenter de 103 personnes (+ 3,99%) durant cette période. Chiny a, elle, connu une hausse de 101 citoyens (+ 1,95%).

Et en haut de ce classement 2018-2023 ? C’est toujours Arlon en tête en termes de personnes supplémentaires (1522 ; + 5,13%), devant Bastogne (878 ; + 5,51%), Aubange (688 ; + 4,08%), Libramont (639 ; + 5,71%) et Neufchâteau (521 ; + 6,8%).

Proportionnellement, c’est Martelange qui fait le plus grand bond avec + 10,35% (188), devant Vaux-sur-Sûre (+ 8,83% ; 499), Fauvillers (+ 7,46% ; 168), Léglise (+ 7,14% ; 383) et Manhay (+ 6,97% ; 241).

Enfin, terminons sur la commune qui a connu la moins grande croissance, sans qu’elle soit négative, sur la période de 5 ans : Daverdisse. En effet, on y dénombre 10 personnes en plus entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023. Et...8 personnes de plus entre 2018 et 2023. Ce qui représente tout de même une hausse de 0,58%. C’est que Daverdisse était et reste la commune la moins peuplée de la province avec1 417 habitants. Ce qui est très, très loin des 31 176 âmes de la commune d’Arlon.