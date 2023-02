Le Dr Lefèvre a exercé la médecine à Marloie jusque 82 ans

"Louis avait toujours dit qu’il exercerait la médecine jusqu’au bout, ce qu’il a fait, ou du moins jusqu’au bout de ce que sa santé lui a permis", déclare Guy Delrée, confrère et ami de celui qui en a vu défiler des milliers de patients à la rue des Marronniers à Marloie, où il vivait aussi. "C’était un médecin informatisé. Malgré son âge, il tenait à être dans le mouvement, pour durer longtemps de manière qualitative. C’est aussi un des derniers médecins à avoir participé à des accouchements"

« Extrêmement compétent et efficace »

Le Dr Delrée vante également quelques-unes des innombrables qualités tant humaines que professionnelles du Dr Lefèvre: "Louis était quelqu’un d’extrêmement compétent et efficace, de très disponible et serviable, et d’une grande gentillesse. Il était aussi également doué d’un parfait équilibre entre connaissances scientifiques et sens clinique. Il se formait beaucoup, était toujours présent dans des formations continues. C’était aussi un fidèle de la semaine annuelle à l’étranger de la SSMG, la Société Scientifique de Médecine Générale. Louis était aussi très confraternel. Il appréciait rencontrer ses confrères. Il a mis une excellente ambiance dans un secteur dans lequel il a été un des principaux acteurs."

Depuis sa sortie de l’hôpital, Louis Lefèvre résidait au Home Libert à Marche.

Il repose au Funérarium Pol Laffut-Heerwegh. Ses funérailles auront lieu samedi à 10 h 30 à l’église Saint-Remacle de Marche.

Il laisse notamment derrière lui une épouse, 3 enfants, Emmanuelle, Laurent et Gilles, et 6 petits-enfants, ainsi qu’une patientèle qui l’aimait tant et réciproquement.