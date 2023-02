L’occasion de faire le point avec son boss, François Cloos qui, à première vue, est plutôt confiant pour 2023: "Il y a de quoi, explique-t-il, la dernière enquête d’Embuild avance que la croissance de 1,5% en 2022 pour le secteur de la construction devrait se stabiliser cette année. On estime que lors des deux ans qui viennent, la construction de nouveaux logements devrait se stabiliser, tandis que rénovation et travaux d’infrastructure devraient continuer d’augmenter, avec une croissance de l’ordre de 10%", précise encore M. Cloos qui ajoute que pour 2023, le génie civil va bénéficier d’une croissance attendue de l’ordre de 10%.

Il y a eu moins de permis de bâtir en 2022

Les élections fédérales et régionales arrivent dans un peu plus d’un an, ce qui n’empêche pas Embuild de déjà mettre la pression sur les politiques en exigeant le maintien de la TVA à 6% et non à 9% tant pour la rénovation que pour la démolition-reconstruction et la réduction du coût salarial de 2,6 euros/heure.

Le début de l’année est propice aux bilans. Voici quelques chiffres révélateurs de la santé du secteur de la construction dans notre province:

Nombre d’entreprises: on passe de 2 809 unités en 2021 à 2 924 déclarants à la TVA en 2022 (2 083 entreprises sans personnel et 841 employeurs). Le nombre d’entreprises de construction ne cesse de croître depuis 2009, année où on en comptait 1 905, soit plus de 1 000 de moins !

Nombre de travailleurs en 2022 : 6 445, dont 1 222 employés et 5 223 ouvriers. Ce chiffre est en progression depuis 2016 qui comptabilisait 6 005 salariés. C’était d’ailleurs une chute énorme par rapport à 2015, année durant laquelle on comptait 6 549 salariés.

Nombre d’indépendants: il est en diminution passant de 1 988 unités à 1 405 en un an.

Nombre de faillites: on passe de 17 en 2021 à 27 en 2022 ! Ce qui n’est pourtant pas un record. On rappellera qu’il y en a eu 31 en 2017 et même 32 en 2019 !

Nombre de permis de bâtir un logement: on passe de 2 185 permis en 2021 à 1 815 en 2022. Toutefois, 2021 battait tous les records depuis 2009. Les 1 815 logements de l’an dernier constituent la 2e meilleure performance en 14 ans.

Chiffre d’affaires: il bat tous les records depuis 2009 en 2022 avec 1,66 milliard d’euros. Il est en croissance constante après une baisse en 2016.