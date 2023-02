Elle se compose aujourd’hui de trois comédiens, une metteure en scène et un technicien son et lumière.

Pour son premier spectacle, la Cie avait choisi de présenter la pièce "Tuyauterie" de Philippe Blasband en 2019. Puis s’ensuivent deux ans et demi de Covid.

Les revoilà sur la scène avec une nouvelle pièce déjantée "Deux Folies en Faux-Semblants" de Hugues de Rosamel. Les comédiennes sont Isabelle Antoine et Sophie Magnette,

La metteure en scène: Stéphanie Parizel et à la technique, Éric van Brackel.

Voici un petit résumé de la pièce:

" Lorsque deux femmes, Pélagie et Clarisse, se rencontrent dans la salle d’attente de leur psychiatre, il ne peut s’agir que d’une rencontre insolite. Pour l’une, c’est la première consultation, pour l’autre, visiblement, c’est une habituée. Apparemment, elles n’ont pas grand-chose se dire et puis, à partir d’une simple question amenant une réponse hésitante, tout va s’enchaîner et parfois se déchaîner !

Un mot va entraîner d’autres mots, un conseil appeler d’autres conseils. Une situation pousse une autre situation. Un jeu de rôles en provoquera un autre. Mais qu’en est-il de votre puzzle psychique ? "

La Cie Par-Ci Par-Là sera sur scène tous les vendredis et samedis des 3, 4, 10, 11 17 et 18 février à la Salle communale de Saint-Léger. Ouverture des portes à 19h45 et levée de rideau à 20h30. Entrée: 8 €.

Réservations par mail: lacieparciparla@gmail.com ou par téléphone au: 0473/426 518 ou 0494/282 409 Page Facebook: https://www.facebook.com/lacieparciparla/