Audrey Nguyen est la nouvelle directrice du home l'amitié de Virton

Un nouveau défi

En 2021, elle décide de suivre la formation permettant de devenir directeur d’une maison de repos, sans forcément avoir d’idée derrière la tête. En suivant ces cours, elle s’est rendu compte que ce domaine était fait pour elle. "J’ai vraiment appris beaucoup de chose sur cette institution. On n’imagine pas tout ce que l’on peut apprendre sur le plan humain, notamment", explique-t-elle.

Et une opportunité s’est finalement présentée. Audrey Nguyen a décidé de la saisir en novembre 2022 pour devenir directrice faisant fonction de la MRS. En janvier, elle a finalement été désignée comme directrice effective. "Je dois dire que c’était vraiment une grande surprise pour moi. Je ne pensais pas pouvoir m’épanouir dans une telle carrière. Mais ce que j’apprécie beaucoup, c’est le contact social. Je connais les gens de la région, j’ai fait mes études primaires et secondaires ici et puis j’habite toujours sur place. C’est un véritable avantage", assure-t-elle.

Des projets, Audrey Nguyen en a plein les cartons. Mais étant de nature humble, elle préfère mettre en avant ses équipes. "J’ai vraiment été très bien accueillie et je tiens à remercier tout le monde. Les projets, on les mènera ensemble. C’est grâce à cette équipe que nous pourrons accomplir toutes sortes de choses. Il faut de la motivation et de l’implication, mais l’écoute et le respect sont des valeurs essentielles et très chères à mes yeux", admet-elle.

Rigueur et justesse

Parmi les quelques points d’attention, la nouvelle directrice voudrait aménager les extérieurs, organiser toujours plus d’activités et soutenir davantage le travail effectué dans les cuisines de l’institution. Durant cette année, Audrey Nguyen souhaite avant tout prendre ses marques et assurer une qualité de service auprès des familles et des résidents.

Étant graduée en droit, Audrey Nguyen pourra compter sur une qualité de taille acquise, notamment, grâce à sa formation: la rigueur. Une vertu qu’elle conjuguera à sa personnalité sage et juste pour offrir un management adapté aux réalités de 2023.