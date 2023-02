10e Festival « Du roman à l’écran » en province de Luxembourg: La littérature, le vrai vivier des salles obscures

La Province de Luxembourg est à l’initiative de cette 10e saison du festival "Du roman à l’écran" organisé par les bibliothèques de la Province.

Durant 7 semaines, 18 lieux de projection (cinémas, centres culturels, bibliothèques,…) permettront à tous (petits, jeunes, ados et adultes) de découvrir des films hors du commun, fruits d’adaptations réussies de plus d’une trentaine de romans et de livres de qualité.

Outre les projections, des lectures, des rencontres, des expositions seront proposées, parfois en collaboration avec des associations locales, et accompagneront les cinéphiles ou tout simplement les curieux durant ces riches semaines.

Les livres seront valorisés au sein des bibliothèques

De nombreux acteurs culturels (bibliothèques, cinémas, centres culturels et organismes d’Éducation permanente) ont construit cet événement annuel afin de présenter au public de nouveaux films et les écrits dont ils sont issus.

Tous les livres à l’origine des films projetés ainsi que beaucoup d’autres seront valorisés et seront empruntables dans l’ensemble du réseau des bibliothèques de la Province de Luxembourg. Une belle manière de mieux connaître la richesse des collections via le catalogue en ligne.

PointCulture, qui s’associe pour la première fois à l’événement, proposera également des médiagraphies, dans plusieurs bibliothèques, construites à partir des thématiques des films proposés.

Le programme complet est disponible surhttps ://www.pointculture.be/magazine/articles/focus/du-roman-a-lecran-2023