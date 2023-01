Une maison multiservice pour Assenois, Glaumont et Blanche Oreille

Comme l’a rappelé le bourgmestre Mathieu Rossignol, c’est en 2010 que les habitants et la CLDR avaient pointé le manque d’infrastructure adéquate dans la zone nord de la commune. Devant l’opportunité de conclure un bail emphytéotique avec les œuvres du doyenné, la Commune avec la CLDR a décidé de réintroduire un projet via le programme communal de développement rural (PCDR).

Un projet décliné en trois fonctions

Au départ, le projet consistait à la reconstruction d’une maison multiservice sur les fondations de l’ancienne salle des fêtes du village d’Assenois devenue vétuste et inadaptée. Comme l’a souligné le bourgmestre, cette reconstruction va permettre aux habitants de disposer d’un endroit moderne: performance énergétique, modularité, cuisine et sanitaires adaptés.

Cette nouvelle construction présente au rez-de-chaussée une salle d’une capacité de 140 personnes sur une surface de 211 m² avec cuisine et bloc sanitaire accessibles indépendamment, deux salles de réunion de 19 et 30 m² au 1er étage et un local de 67 m² pour les jeunes avec sanitaires et bar en sous-sol.

Cette nouvelle salle répond d’abord à une fonction sociorécréative avec un espace polyvalent pour des événements festifs et associatifs, l’accueil du club des jeunes, des salles de réunion pour notamment les activités du CCCA ou encore des associations sportives.

Elle remplira aussi une fonction de service pour les écoles fondamentales d’Assenois et Jehonville (gymnastique, psychomotricité ou spectacles). Mais aussi une fonction culturelle avec des ateliers, spectacles, expositions ou conférences du centre culturel dans le cadre d’une mission de décentralisation.

Aménagement des abords

Le bourgmestre Mathieu Rossignol a parlé aussi des aménagements qui doivent encore être réalisés pour adapter le bâtiment à ses nouvelles fonctions et l’accessibilité au PMR.

Pour ce faire, on trouvera un parking avec six emplacements dans la cour ouverte face à l’entrée principale.

Des accès sont également prévus pour le local des jeunes depuis la zone arrière de la cour ouverte via l’aménagement d’un escalier et d’une rampe descendante. On trouvera aussi une terrasse de 13 X 5 m implantée contre la façade arrière, directement en relation avec le local des jeunes. En fond de parcelle, une pelouse et des plantations pourront recevoir le développement d’une plaine de jeux.

Avant de couper le ruban symbolique de l’inauguration, Mathieu Rossignol a remercié tous les intervenants qui ont œuvré à la réalisation d’un tel projet et notamment son prédécesseur Michel Hardy qui l’a initié.

Ce projet de maison multiservice d’Assenois aura coûté 1 194 125 € avec un subside de 778 348 €.