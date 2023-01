Une danseuse de Libin dans l'émission The Dancer, ce soir, à la télé

Sur le plus grand studio de danse jamais construit en Belgique, les participants démontrent leur talent devant un miroir sans tain derrière lequel se trouve le public. C’est ce dernier, à l’aide de votes, qui décide si le miroir s’ouvrira ou non. Pour cela, le participant doit engranger plus de 75% de votes. Après le public, les trois membres du jury choisiront chacun leur candidat préféré qu’ils tenteront d’emmener jusqu’en finale où un chèque de 15 000 euros est à remporter. Ce mardi soir, pour le quatrième épisode des auditions, une jeune Luxembourgeoise participera à l’aventure.

À l’école de danse à Fragnée

Habitante de Libin, Anna Hanchir s’apprête à relever le défi en solo danse contemporaine. Du haut de ses 16 ans, la jeune fille espère pouvoir convaincre le public et continuer l’aventure.

Depuis l’an dernier, l’adolescente est inscrite à l’athénée royal de Fragnée en option danse semi-professionnelle. Cette passion remonte à son enfance et le rêve d’en faire son métier est bien présent. "Bien sûr que j’espère percer dans ce milieu explique la jeune fille. Mais je sais que le chemin est encore long et difficile pour devenir chorégraphe ou rejoindre une compagnie".

Un parcours jeune, mais déjà compliqué

Si Anna s’épanouit actuellement dans sa vie, cela n’a pas toujours été le cas. Elle avoue avoir traversé des moments très difficiles ces dernières années. "Cela a toujours été compliqué pour moi, souligne-t-elle. À l’entrée en secondaire, c’est devenu même un véritable calvaire. L’an dernier, lorsque j’étais en 3e, j’ai voulu quitter tout ça et partir sur Liège. C’est là que j’ai décidé de rejoindre cette école de danse".

Sans sa passion, la jeune fille avoue encore qu’elle ne sait pas où elle en serait actuellement. "Si la danse m’a sauvée ? Très certainement. Là où certains sont suivis par des psychologues, mon échappatoire à moi a été sans nul doute ma passion".

Après une année d’études à Liège, Anna décide de s’inscrire à l’émission de la RTBF en juin dernier. "L’idée est venue d’une amie souligne l’adolescente. Elle s’est inscrite et j’en ai fait de même. En participant, mon but n’est pas forcément d’aller jusqu’au bout. Je souhaite simplement prendre du plaisir et exprimer ce que j’ai en moi".

Anna souhaite passer un message aux jeunes de son âge. "L’adolescence est une période très compliquée mais il ne faut jamais baisser les bras. Se faire aider en cas de problème".

Sa force, son courage et son talent vont-ils convaincre le public de "The Dancer Belgique" ? Verdict ce mardi soir, 20 h 25, sur la Une.