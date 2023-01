La marelle va accueillir les maternelles de l'école St-Joseph de Vielsalm

Le premier dossier a, en effet, été déposé en août 2010!

Une marelle qui s’est fait attendre, comme l’explique Marylène Boës, ancienne directrice des lieux, membre aujourd’hui du pouvoir organisateur. Elle qui a, avec d’autres dont certains sont malheureusement décédés, fait preuve de ténacité. Le premier dossier a, en effet, été déposé en août 2010. La vétusté des anciens locaux l’imposait. Les élèves se trouvant non loin de la chaudière et de la cuve à mazout ! Douche froide, "désillusion" note Marylène Boës, lorsque fin 2015, faute de subsides, le dossier ne peut se concrétiser. Une nouvelle procédure est relancée et cette fois, elle ira à son terme avec un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’un peu moins de 600 000 €, le coût de travaux étant de 950 000 €.

« Nous avions également le souci de répondre aux nouveaux besoins de notre toute notre école »

Le résultat est superbe. Les enseignantes ont insisté sur ce point lors de l’inauguration officielle. Tout comme la directrice, Christel Kupisiewicz: "Il était important pour notre école d’ouvrir de nouvelles classes maternelles qui répondent aux besoins des nouvelles méthodologies imposées par le pacte d’excellence. Cette école est le symbole du dynamisme de notre PO, de toute notre équipe et de notre commune, de son développement, de sa foi dans l’avenir."

Insistant sur l’importance de posséder des structures dignes de ce nom, elle enchaîne: "Au travers de ce projet, nous avions également le souci de répondre aux nouveaux besoins de notre toute notre école, des enseignants et aux attentes nombreuses des parents pour leurs enfants. Cette délocalisation des classes maternelles nous permettra à l’avenir d’envisager la création d’une salle polyvalente réservée aux arts plastiques, aux ateliers et au travail collaboratif, d’un local de logopédie et de remédiation."

Cette nécessité de posséder des locaux adaptés est partagée par Claudia Dodion de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d’Élie Deblire, bourgmestre, qui ont tenu à épingler le suivi de tous les instants de ce dossier et la volonté de tous les partenaires de concrétiser ce projet.