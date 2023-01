ça va déménager à la zone de police Famenne-Ardenne

Deux morts sur les routes

Comme écrit dans nos colonnes il y a quelques jours, il se penche sur les priorités futures: la poursuite du plan zonal avec principalement la sécurité routière, la lutte contre les incivilités et les nuisances, la lutte contre les stupéfiants et les actions concernant les vols. Sans verser dans les statistiques qu’il réserve au prochain conseil de zone, le chef de corps cite: "Il y a seulement eu 2 tués sur les routes de notre zone en 2022. Ce sont 2 de trop."

Parallèlement à l’aspect opérationnel, le divisionnaire met également en avant le financement de la zone et le futur même des zones: "L’agrandissement d’échelle des zones de police s’invite de plus en plus régulièrement dans les débats et fait l’objet de réunions diverses et variées" constate-t-il, fier de sa zone, la plus grande du pays. Il l’affirme, dans cette optique, en réunissant 12 communes il y a 20 ans, lors de la réforme des polices, il y avait là "une vision avant-gardiste de l’organisation policière."

Première ligne lors du Covid

Impossible pour le chef de corps de ne pas revenir sur la crise Covid, avec, en première ligne, la police: "Pour veiller au respect des mesures, les services de police ont dû se réinventer" dit-il, mettant en avant les maîtres mots de créativité, écoute, patience, pédagogie, bienveillance et, parfois, coercition. Regardant dans le rétro, Daniel Sommelette ponctue ses mots en reprenant ceux d’un de ses collègues du sud de la province: "On a fait le job" dit-il, avançant son credo: "La zone de police est face et a la volonté de relever de nouveaux défis avec comme seul et unique objectif"Placer les attentes des citoyens au cœur de nos préoccupations."