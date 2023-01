Arlon: Le Mouton noir monte au filet au TC Garisart

Les lieux l’ont séduit. Il a rencontré les propriétaires du club qui sont désespérément à la recherche d’un repreneur du secteur horeca depuis qu’Amaury Saey et le restaurant l’Espelette ont vogué sous d’autres cieux. "Je me suis rendu compte que la situation géographique à la sortie d’Arlon, au bord de l’E411, dans une zone économique en plein développement, était idéale, précise Simon Fafchamps. À Garisart, il y a une base de mille membres principalement axés sur le tennis et le padel et l’espace dédié à l’horeca est idéal. J’ai tout de suite imaginé qu’une brasserie, un bar à manger, comme au Mouton Noir de Martelange avait tout son sens dans ce club."

Bistrot, friterie, bar à cocktail, restaurant dans le concept Mouton Noir

Simon Fafhcamps a signé un accord avec Garisart. Début avril, il donnera à l’historique club de Weyler, une nouvelle vie, un nouveau look et un nouvel élan d’esprit.

Le lundi 3 avril, la nouvelle brasserie, le "Mouton Noir Garisart" ouvrira ses portes avec une restauration multiple et atypique. "Le bistrot avec une brasserie pour boire un verre, une friterie, un bar à cocktail et de la petite restauration sera ouvert sept jours sur sept de 11 à 23 h 30, indique le futur boss. Le restaurant proprement dit, avec une carte comparable à celle du Mouton Noir de Martelange sera ouvert pour un service à midi et un le soir, du lundi au vendredi."

Ce nouveau concept, inédit dans un club de tennis belge, va séduire les membres de Garisart. "Nous ne les avons pas oubliés dans notre projet, souligne Simon. La cafétéria du club sera en travaux en février et en mars. Il faut que l’espace soit prévu et confortable pour que les parents qui viennent voir leur enfant pendant les cours de l’école de tennis et les spectateurs qui viennent voir une compétition puissent boire un café ou une bière dans des conditions optimales."