Le président de l’ASBL, Numa Glesener précise : "Tous les feux sont au vert. La situation sanitaire semble stabilisée et nous pouvons nous diriger vers ces moments de bonheur, de joie, d’amusement que cet événement nous offre, là où toutes les couches sociales s’abolissent. Notre carnaval d’Arlon se concrétisera le week-end du 12 mars prochain avec un programme varié et de qualité."

Aussi faut-il le rappeler, l’organisation d’un carnaval, c’est aussi un budget qu’il faut boucler chaque année grâce aux revenus financiers des différentes activités carnavalesques et d’annoncer la grande soirée des princes "revisitée" qui aura lieu ce 11 février.

Xavier III aura régné pendant trois ans

La cour qui a régné le plus longtemps (temps de règne 2019 à 2023) est celle du prince Xavier III. La cour qui a attendu le plus longtemps pour être en règne (ans) est celle de Matéus 1er (Matéus Filipuci)

Les festivités carnavalesques (du 9 au 12 mars) débuteront le jeudi 9 mars par l’habillage du cerf en compagnie de la cour princière de 2019.

Vendredi 10 mars

Grande soirée dansante avec concours des plus beaux déguisements.

Samedi 11 mars

Intronisation du nouveau prince carnaval Matéus et de sa cour, cortège des enfants accompagnés par certains groupes folkloriques et musicaux, spectacle pour les enfants au chapiteau et joyeuse entrée de la cour princière.

Il est également prévu un concert des musiques Suisses et une soirée dansante avec la participation d’un DJ de renommée internationale ayant participé à Tomorrowland

Dimanche 12 mars:

En matinée, animation des rues du Centre-Ville par les Gilles "Les Fidèles Arlonais".

L’après-midi: grande cavalcade, animation musicale sous le chapiteau, rondeau final des Gilles "Les Fidèles Arlonais", bal carnavalesque pour la clôture du week-end.

Les musiques venues de Suisse égaieront les artères du centre-ville tout au long des réjouissances arlonaises samedi et dimanche.

Un concours de dessins sera également organisé pour les enfants dans les écoles.

Numa Glesener Président Arlon Carnaval à Autelhaut, 0492 167852.