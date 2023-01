A la frite ardennaise, un nouveau concept pour la friterie de Burnaimont

Une nouveauté cependant, c’est l’arrivée d’un hamburger spécial. "Nous proposons le hamburger de fête dont la recette vient de ma grand-mère, précise la jeune femme . Il demande beaucoup de temps au niveau de la préparation mais il en vaut la peine".

Une déco typiquement ardennaise

À la reprise de l’établissement, le couple a modernisé la décoration intérieure. Nouvelles armoires, nouveaux électros, nouvelle peinture, tout a été changé. " La décoration est essentiellement sur le thème de l’Ardenne", précise la propriétaire Un nom que porte d’ailleurs fièrement ce nouvel établissement. "Pourquoi ce nom de La frite ardennaise ? Pour trois raisons souligne la jeune femme. La première, et la plus évidente, c’est la situation géographique de la friterie. La deuxième raison est que mon compagnon est chasseur et qu’il apprécie beaucoup les décorations sur le thème de la chasse. Enfin, ce nom est aussi en référence à la sauce ardennaise proposée dans cet établissement depuis de nombreuses années ; une sauce typique de la région à base de lardons".

La friterie, qui dispose d’une dizaine de tables est située à la sortie Léglise de l’E411. Ouverte du mercredi au dimanche midi et soir, ses jours de fermeture sont les lundis et mardis.

À la frite Ardennaise, Burnaimont 5 à 6860 Léglise