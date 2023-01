Arlon: le président grand-ducal du syndicat LCGB se dit gêné d'être un Luxembourgeois

Les membres ont renouvelé leur comité.

Les bonnes relations et les actions communes menées entre syndicats belges et luxembourgeois sont uniques et sont jalousées par les frontaliers français néerlandais ou allemands.

L’assemblée s’est terminée par un discours de Patrick Dury, le président national du syndicat grand-ducal, très revendicatif vis-à-vis de son gouvernement grand-ducal :

"Je suis un vrai Luxembourgeois de par ma nationalité et je réside au Grand-Duché, a martelé le syndicaliste. Et pourtant, je suis gêné d’être luxembourgeois. Cela fait trente ans que cela dure. Le Luxembourg a un besoin vital des travailleurs frontaliers pour faire tourner son économie et enrichir le pays.

Pourtant, il n’y a pas un article de loi concernant les frontaliers qui ne passe pas à la trappe devant la Cour européenne de justice. Tout est bon pour qu’il y ait une différence de traitement entre un travailleur résidant dans le pays et un travailleur frontalier. C’est clairement de la discrimination."

Gratuité totale pour les transports en commun

Le président Dury a continué en énumérant une palette de revendication qui reste d’actualité. "Nous demandons de relever le nombre de jours autorisés pour le télétravail de 34 à 56 jours. Mais le pire est cette règle qui précise que, si le frontalier preste plus de 25% de son temps de travail en télétravaillant, il sera désaffilié de la sécurité sociale luxembourgeoise. Si de telles mesures injustes étaient éradiquées, elles entraîneraient un désengorgement des routes et elles permettraient aux travailleurs de bénéficier d’une meilleure conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle".

Au niveau de la mobilité, dit encore M. Dury, "nous exigeons en outre, une amélioration de l’offre de transport en commun au-delà des frontières grand-ducales et une extension de la gratuité des transports à l’ensemble des trajets aller-retour des frontaliers vers leur lieu de travail."

Les élections sociales en point de mire

Le système de la tripartite (une concertation entre le gouvernement, les syndicats et le patronat, une spécificité grand-ducale qui est unanimement appréciée) a permis de freiner les conséquences de la guerre en Ukraine, le coût exorbitant de l’énergie et la montée en flèche de l’inflation. "Mais une nouvelle tripartite se profile à la fin de l’année, indique Patrick Dury. Elle devra tenir compte d’une situation économique qui s’améliore plus vite que prévu et d’un endettement nettement moins inquiétant que ce qu’il était en octobre. L’indexation des salaires profite un peu aux bas et moyens salaires et beaucoup aux plus riches. Il va falloir prendre en compte et changer ces inégalités qui ne font que croître."

Les élections législatives pointant le bout de leur nez, la période est propice aux cadeaux et aux promesses des politiques. "Un cadeau est déjà tombé au profit de la fonction publique, constate le président de la LCGB. Mais, c’est comme les cadeaux sous le sapin de Noël. Chaque enfant doit recevoir sa part égale de cadeaux. Nous y veillerons."

Manifestation le 14 février à Marche

Yannick Vincent, qui a succédé à Bruno Antoine à la tête de la CSC Luxembourg, n’a pas manqué de rappeler qu’une manifestation intersyndicale est organisée à Marche le 14 février à partir de 10 h 30. Sur un plan général, elle a pour but de contraindre le gouvernement belge à revoir sa copie au niveau de la fiscalité, du coût de l’énergie et à aussi au maintien de l’indexation automatique.

Soirées d’informations

Les deux syndicats transfrontaliers organisent des soirées d’informations pour aider les frontaliers à remplir et à optimaliser leurs déclarations d’impôts luxembourgeoises. Trois dates sont prévues: le jeudi 16 février à 19 heures à l’hôtel Van Der Valk d’Arlon, le lundi 20 mars à 19 heures au Triangel de Saint-Vith et le jeudi 30 mars à 19 heures à l’école du feu de Bastogne. Inscriptions sur pooladmin@lcgb.lu

Deux syndicats, mais une seule cotisation

Les frontaliers bénéficient des services des deux syndicats, CSC et LCGB, en ne payant qu’une cotisation unique