Un nouveau château d’eau sera construit à Heinstert pour répondre à la croissance du village

L’échevin des travaux Jean-Marie Meyer a également précisé que pour alimenter cet ouvrage, la conduite existante à la route de l’Ermitage sera remplacée par une conduite d’un diamètre plus important.

Sécuriser la traversée d’Heinstert

Pour ce qui concerne le PIC (Plan d’investissement 2022 2024), il est prévu la création d’un trottoir et d’une piste cyclo piétons (double sens et partagée) à Heinstert, mais aussi la réfection de la rue de la Villa romaine à Nothomb.

Les travaux envisagés dans Heinstert concernent principalement la route de Habay (N87) dans les deux sens et consistent en des travaux d’aménagement divers: la réduction de la voirie à 6 m de large, le remplacement des filets d’eau existants par des bordures filets d’eau, l’aménagement d’un trottoir d’un côté de la voirie. Et, de l’autre côté, d’une piste cyclo piétonne, l’aménagement de plusieurs places de parking le long de la voirie, uniquement côté trottoir, sans oublier le remplacement la conduite de distribution d’eau. Un passage pour piétons éclairé est prévu au carrefour menant à l’école. "C’est un chantier de grande envergure qui va durer plusieurs mois", a précisé l’échevin Meyer. Unanimité, mais le député-bourgmestre Arens, qui a marqué son accord, a quand même tenu a crié haut et fort: "Cela suffit à présent ! Les travaux de cette voirie qui est régionale doivent être financés par la Région wallonne et non par notre Commune ! Que chaque pouvoir assure ses responsabilités. Nous irons trouver le ministre Philippe Henry et nous lui expliquerons notre point de vue et notre mécontentement à ce propos."

Dans un tout autre domaine, le Plan de relance de la Wallonie prévoit la mise en place d’infrastructures pour la recharge de véhicules électriques. La Commune déléguera à Idelux projets publics, la maîtrise de l’ouvrage.

Autre dossier, les conseillers ont approuvé le cahier des charges pour les travaux de réparation du mur de soutènement du cimetière de Nothomb. Le montant estimé s’élève à 170 547 €.

Les conseillers ont également marqué leur accord sur la dotation communale 2023 à la zone de secours du Luxembourg comme fixée par le gouverneur à 280 719 €.

Accord aussi en vue d’octroyer à la Maison du tourisme du Pays d’Arlon une aide de 3 151 € pour l’année 2023.